L'impact environnemental des transports

Les transports continuent d’avoir des effets néfastes sur l’environnement, la santé et l’économie. L’impact négatif des transports sur l’environnement est-il une conséquence inéluctable de la croissance économique ? L’ouvrage montre qu’il est possible de découpler l’impact des transports sur l’environnement et la croissance économique en utilisant de façon efficiente les taxes, droits et redevances ainsi que d’autres instruments économiques. Ces approches économiques peuvent compléter les mesures réglementaires pour favoriser un report sur des modes de transport plus respectueux de l’environnement, comme par exemple un report du transport routier sur différents types de transport ferroviaire. L’amélioration de la logistique du transport de marchandises et la dématérialisation de l’économie sont d’autres éléments qui peuvent aider à découpler l’impact des transports et la croissance économique. Ces diverses approches doivent être mises en œuvre en tenant tout particulièrement compte des situations et des spécificités propres à chaque pays. En effet, des instruments bien adaptés à un pays peuvent ne pas convenir à d’autres.