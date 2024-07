Cet ouvrage consacré à l’évaluation formative – méthode qui consiste à évaluer les élèves fréquemment pour repérer leurs besoins d’apprentissage et adapter la pédagogie – présente huit études de cas représentatifs, observés dans des établissements d’enseignement secondaire, et fait aussi le point sur la documentation internationale et les analyses de fond dans ce domaine. Différentes questions sont traitées : les avantages à retirer de cette pratique et les obstacles rencontrés, les dispositifs de cadrage et les conséquences qui en découlent, et la mise en œuvre concrète de cette méthode. L’évaluation formative serait à l’origine d’une amélioration tout à fait sensible des résultats, mais elle n’est pas encore appliquée de façon systématique. Le présent ouvrage préconise le recours à l’évaluation formative et montre comment elle peut être mise en pratique.