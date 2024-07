L'environnement et les accords commerciaux régionaux

Ces dernières années, le nombre d’accords commerciaux régionaux (ACR) a considérablement augmenté. Le nombre d’accords commerciaux régionaux qui comportent des dispositions environnementales augmente également. Or, ces dispositions et les enseignements dégagés de leur négociation et de leur mise en oeuvre n’ont pas encore fait l’objet d’un examen approfondi. Cette étude vise à combler cette lacune. Elle répertorie les dispositifs relatifs aux questions d’environnement dans les ACR et les pratiques des pays en ce qui concerne la négociation et la mise en œuvre de ces dispositifs. Elle examine les accords commerciaux régionaux et bilatéraux, y compris les unions douanières et les accords de libre échange. L’étude s’appuie sur l’analyse des textes des ACR et des rapports qui examinent leur mise en œuvre, ainsi que sur les observations et informations communiquées par des experts de pays de l’OCDE ou hors OCDE.