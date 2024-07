L'économie mondiale de demain : vers un essor durable ?

Les puissantes forces de changement qui convergent en cette fin de XXe siècle pourraient jeter les bases d'un essor économique durable pour les décennies à venir. La transition vers une société fondée sur le savoir pourrait générer de prodigieux gains de productivité. L'intégration des marchés mondiaux des biens, des services, du capital et de la technologie s'approfondit constamment. Et l'affirmation croissante d'une véritable conscience environnementale pourrait accélérer le passage à des modes de production et de consommation ménageant davantage les ressources. Il pourrait en résulter plusieurs décennies de croissance économique plus soutenue, des gains substantiels de revenus et de richesse, ainsi qu'une amélioration significative du bien-être à travers le monde.

Mais comment libérer toute la dynamique de ces forces ? Toute une série d'initiatives sera nécessaire pour établir les règles et les cadres permettant de passer à une économie du savoir mondiale et durable. Mais par dessus tout les décideurs, que ce soit au niveau des gouvernements, des entreprises ou de la société en général, devront faire des efforts extraordinaires pour encourager l'innovation permanente, la créativité et des niveaux élevés d'investissement, tout en donnant l'impulsion à des approches novatrices qui accroissent la coopération internationale et favorisent la mise en place d'institutions efficaces. Même s'il est inévitable que les bénéfices diffèrent selon les pays, les capacités de création de richesses libérées par ce nouvel essor économique offrent une occasion unique d'inverser la tendance à l'accroissement des inégalités et de l'exclusion qui a marqué les dernières décennies.

Ce livre s'appuie sur l'analyse des forces économiques et sociales à l'oeuvre dans le monde d'aujourd'hui, pour évaluer la probabilité d'un nouvel essor économique dans les premières décennies du XXIe siècle et mettre en lumière les politiques stratégiques indispensables pour en faire une réalité.

