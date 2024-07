Alors que le marché des biens et services de sécurité a connu un développement massif depuis les attentats du 9 septembre 2001, cette étude examine les coûts que pourraient avoir des perturbations majeures, les arbitrages entre une plus grande sécurité et l’efficience économique et les conséquences du renforcement de la surveillance du point de vue de la vie privée et des libertés démocratiques.