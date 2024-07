L'école à la page

La société est plus exigeante que jamais envers ses écoles et ses enseignants. Ces derniers sont censés offrir un enseignement d'excellente qualité à un corps étudiant de plus en plus hétérogène tout en rendant cet enseignement plus accessible et en se tenant à l'écoute des besoins souvent spécifiques des élèves. Dans un monde en constante mutation, l'enseignement doit répondre à des exigences elles aussi nouvelles. Un enseignement en prise directe sur son temps passe par une formation continue et un perfectionnement professionnel réguliers. C'est ainsi que les enseignants pourront devenir des « praticiens dynamiques », et les écoles des « entreprises d'apprentissage ».

Cet ouvrage porte plus particulièrement sur ce qui est fait en matière de perfectionnement professionnel -- nouvelles politiques et pratiques innovatrices -- en vue de répondre à ces objectifs. Il couvre huit pays de l'OCDE : Allemagne, États-Unis, Irlande, Japon, Luxembourg, Suède, Suisse et Royaume-Uni (Angleterre et Pays de Galles)