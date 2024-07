L’administration fiscale dans les pays de l’OCDE et dans certains pays hors OCDE: série « Informations comparatives » (2008)

La série « Informations comparatives », réalisée par le Centre de politique et d’administration fiscales de l'OCDE (CTPA) pour le FAF et approuvée par le Comité des affaires fiscales (CFA), présente des données internationales comparatives sur certains aspects des systèmes fiscaux et de leur administration dans les pays de l’OCDE et dans une sélection de pays non membres de l’OCDE. Sa vocation première est de fournir des informations susceptibles de faciliter le dialogue sur l’administration de l’impôt entre les responsables fiscaux et de permettre aux autorités fiscales d’identifier des moyens d’améliorer l’organisation et l’administration des systèmes fiscaux.