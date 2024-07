Les pays en développement ont de plus en plus recours à des politiques et des plans nationaux stratégiques, dont l'efficacité dépendra de l'évaluation correcte de la vulnérabilité de ce pays au changement climatique. Ce rapport se fonde sur les pratiques de suivi et d'évaluation qui émergent des pays développés et en développement, et identifie quatre outils que les pays peuvent utiliser dans leurs propres cadres d'évaluation: 1) l'évaluation des risques et vulnérabilités liés au changement climatique, 2) des indicateurs pour suivre les progrès réalisés quant aux priorités d'adaptation, 3) l’évaluation de projets ou programmes, permettant de recenser les approches d'adaptation les plus efficaces, et 4) des audits nationaux et suivi des dépenses liées au climat.

La combinaison appropriée d'outils pour suivre et évaluer l'adaptation nationale au changement climatique sera dans une large mesure déterminée par la disponibilité des données, la capacité de suivi et d'évaluation, et la capacité donnée d’un pays à réunir les producteurs et les utilisateurs d'informations climatiques pertinentes. Le rapport examine également comment les apporteurs de coopération pour le développement peuvent soutenir les pays partenaires dans leurs efforts pour suivre et évaluer l'adaptation.