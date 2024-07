Itinéraires et participation dans l'enseignement technique et la formation professionnelle

Les pays de l'OCDE ont des traditions très diverses en matière de formation professionnelle initiale. Cet ouvrage, préparé dans le cadre du projet VOTEC sur "Le rôle nouveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle", a pour but d'aider à mieux comprendre la logique interne et le fonctionnement de ces différents systèmes.

Les systèmes d'éducation et de formation offrent des itinéraires différenciés et interconnectés, chacun pouvant être défini comme une suite de programmes. Mais quels sont les facteurs explicatifs de la participation des jeunes à VOTEC et de son évolution au cours du temps ? Un certain nombre d'hypothèses ont été formulées, qui sont ici étudiées à la lumière de dix rapports nationaux.

Toute la richesse des informations fournies par ces rapports est rassemblée, pour la première fois, dans cet ouvrage qui rappelle les concepts de base et évalue les enseignements à retenir des expériences nationales. Cette approche à la fois conceptuelle et pragmatique devrait aider les décideurs nationaux à substituer aux réponses idéologiques toutes faites des solutions novatrices fondées sur l'expérience et adaptées aux traditions de leur pays.