Indicateurs environnementaux pour l'agriculture

Dans l’ensemble, au cours des 10 à 15 dernières années, les performances de l’agriculture en matière d’environnement ont été inégales dans les pays de l’OCDE. D’après les indicateurs examinés dans cet ouvrage, les niveaux de pollution résultant de la concentration d’azote et de pesticides dans l’eau demeurent relativement élevés, pour certaines régions des pays de l’OCDE. Les risques pour l’environnement persistent, tels que l’érosion des sols et la surexploitation des ressources en eau, et dans certains cas, l’agriculture a eu des effets dommageables sur la biodiversité, les habitats naturels et les paysages. Des évolutions positives se sont aussi produites. L’utilisation d’azote et de pesticides a diminué dans de nombreux pays, avec en conséquence une réduction de la pollution de l’eau et des émissions de gaz à effet de serre. Une efficacité accrue dans l’utilisation des intrants et dans les pratiques de gestion des exploitations, telles que les façons culturales anti-érosives, a également permis de renforcer les performances en matière d’environnement. L’agriculture génère aussi des avantages et des services environnementaux, par exemple, en protégeant les habitats naturels, en jouant un rôle de puits pour les gaz à effet de serre et en fournissant des aménités du paysage. Cet ouvrage est la première étude d’ensemble qui passe en revue et évalue les progrès réalisés dans la mise au point d’indicateurs pour mesurer les performances de l’agriculture en matière d’environnement dans les pays de l’OCDE. En s’appuyant sur des définitions et des méthodes de calcul uniformes pour les indicateurs, l’ouvrage fournit des résultats sur l’état de l’environnement dans l’agriculture et sur son évolution récente ; il interprète les tendances et met en lumière les liens entre les indicateurs ; d’autre part, il indique les limites et les principaux enjeux du développement futur des indicateurs. Pour en savoir plus Cet ouvrage s’inscrit dans la série des Indicateurs environnementaux pour l’agriculture. Le Volume 1, Concepts et cadre d’analyse est paru en 1997 ; le Volume 2, Questions clés et conception est paru en 1999 et présente les résultats du séminaire de York (Royaume-Uni), qui a étudié la conception d’indicateurs environnementaux appropriés à l’action des pouvoirs publics.