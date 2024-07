Guide sur les études de marché à l’intention des autorités de la concurrence

Ce guide résume les travaux sur les études de marché menés par le Comité de la concurrence et le Secrétariat de l’OCDE. Il vise à éclairer les choix des autorités de la concurrence et plus généralement des décideurs intervenant dans ce domaine lorsqu’ils élaborent un cadre applicable aux études de marché ou réalisent une étude de marché. Les détails des approches et des cadres appliqués varient sensiblement d’une juridiction à l’autre, mais il est possible de tirer de précieux enseignements des expériences des autorités de la concurrence.