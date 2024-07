Gestion de l'eau

Ce rapport examine les progrès accomplis dans les pays de l'OCDE à la lumière des objectifs du programme "Action 21". Il présente l'expérience du programme d'examens de performances environnementales de l'OCDE et est axé sur l'utilisation durable des ressources en eau, le contrôle de la pollution et les aspects économiques de l'eau.

Les rapports sur les performances environnementales des pays suivants sont déjà publiés : Australie, Autriche, Allemagne, Belarus, Bulgarie, Canada, Corée, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Islande, Italie, Japon, Nouvelle-Zélande, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni et Suède.