Garantir la qualité de l'enseignement supérieur transnational

Au cours des dix dernières années, de nombreux pays ont conçu des politiques explicites d'internationalisation de leurs systèmes d'enseignement supérieur, reconnaissant les avantages d'une expérience internationale pour préparer les étudiants à une économie en pleine mondialisation, ainsi que les nombreuses opportunités crées par la mobilité transnationale en termes d'innovation, d'amélioration et de développement des capacités dans l'enseignement supérieur et dans l'économie dans son ensemble.

Des cas de fraude et des comportements opportunistes ont cependant montré que ces promesses s’accompagnent de risques pour les étudiants et d’autres acteurs de l'enseignement tertiaire. C'est précisément dans le but d'aider toutes les parties prenantes à minimiser ces risques et à renforcer les dynamiques d'ouverture, de collaboration et de transparence entre les pays que l'UNESCO et l'OCDE ont développé ensemble leurs Lignes directrices pour des prestations de qualité dans l'enseignement supérieur transfontalier.

Analysant dans quelle mesure les acteurs de l'enseignement supérieur se sont conformés à ces lignes directrices en 2014, cet ouvrage intéressera les décideurs, les directeurs d'établissements d'enseignement supérieur et les agences d'assurance qualité, ainsi que les universitaires et autres parties intéressées par l'enseignement supérieur et son internationalisation.