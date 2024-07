Examen des critères techniques de sûreté du combustible nucléaire

La sûreté des réacteurs nucléaires concerne au premier chef la prévention des dommages qui pourraient résulter de l'exposition du public aux rayonnements liés à l'exploitation des réacteurs nucléaires de type industriel. L'introduction de limites de sûreté vise à éviter des défaillances du combustible en cours d’exploitation normale ou à atténuer les conséquences d'accidents de réacteur au cours desquels des dommages substantiels pourraient être causés au coeur du réacteur.

On trouvera dans le présent rapport de brèves descriptions de 20 critères de sûreté liés au combustible, ainsi qu'un exposé de leur raison d’être et des questions éventuelles liées aux nouveaux concepts et à leur exploitation, qui pourraient avoir une incidence sur ces critères. On n’a pas cherché à classer les critères en fonction d’un type d’événement ou de l’importance du risque.

Le présent rapport s’adresse en particulier aux ingénieurs nucléaires travaillant sur la sûreté du combustible ainsi qu'à toute personne intéressée par les aspects généraux de la sûreté nucléaire.