Évolutions des politiques de l’investissement dans 61 économies: 16 octobre 2021 – 15 mars 2023

L’observation des évolutions des politiques de l’investissement et l’échange d’informations sur ces évolutions ont régulièrement été un volet des réunions de la Table ronde sur la liberté d’investissement organisées par le Comité de l’investissement de l’OCDE depuis 2006. Pour alimenter le dialogue sur ces évolutions entre les 61 économies invitées à prendre part aux Tables rondes, le Secrétariat de l’OCDE dresse un inventaire rétrospectif des évolutions des politiques de l'investissement et les met à la disposition des pays participants et du public. Ce rapport présente les développements de la politique de l'investissement observées au cours de la période de référence entre le 16 octobre 2021 et le 15 mars 2023.