Etablir et faire partager la confiance dans la sûreté des dépôts en grande profondeur

La confiance des experts techniques et du public dans la sûreté des dépôts de déchets radioactifs en formations géologiques profondes est un élément clé dans la réussite de leur développement. Ce rapport présente les approches et les arguments actuellement utilisés dans les pays de l'OCDE pour établir et faire partager cette confiance. Il fait le point des travaux visant à faire connaître et à démontrer la confiance dans la sûreté à long terme des dépôts. Il comporte également des recommandations sur les futures directions à prendre pour accroître cette confiance.