Essai n° 421: Essai de dépistage de la toxicité pour la reproduction et le développement

La substance d’essai est administrée en dose graduée à plusieurs groupes de mâles et de femelles.

Les mâles doivent être traités pendant un minimum de quatre semaines. Les femelles doivent être traitées tout au long de l’étude, soit approximativement 54 jours. Cette Ligne directrice utilise le rat. Il est recommandé que chaque groupe commence avec au moins dix animaux de chaque sexe. Généralement, au moins trois groupes d’essai et un groupe contrôle doivent être utilisés. Des niveaux de dose peuvent être basés sur l'information des essais de toxicité aiguë ou sur des résultats d’études à doses répétées. La substance d'essai est administrée oralement et quotidiennement. L'essai limite correspond à un niveau de dose d’au moins de 1000 mg/kg de poids corporel. Les résultats de cette étude incluent des mesures (pesée, consommation de nourriture/eau) et observations quotidiennes détaillées, de préférence chaque jour en même temps, de même qu’une autopsie générale et l'histopathologie. Les résultats de cette étude de toxicité devraient être évalués en termes d'effets observés, autopsie et résultats microscopiques. En raison de la période courte du traitement du mâle, l'histopathologie du testicule et l'épididyme doivent être pris en compte avec les données de fertilité, lors de l’évaluation des effets reproducteurs mâles.