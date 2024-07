Essai n° 405: Effet irritant/corrosif aigu sur les yeux

Cette méthode fournit des informations sur les dangers pour la santé qui peuvent résulter d’une l’application sur les yeux d’une substance d’essai (solide ou liquide et d’aérosols).

Cette Ligne directrice est utilisée préférablement avec des lapins albinos. La substance d’essai est appliquée en dose unique dans le sac conjonctif d’un œil. L’autre œil, non traité, servira de contrôle. L’essai initial emploie un lapin ; le niveau de dose dépend de la nature de la substance à tester. Un essai de confirmation doit être fait si un effet corrosif n’est pas observé lors de l’essai initial, la réponse irritante ou négative doit être confirmée en utilisant deux animaux supplémentaires. Il est recommandé que ce soit fait de manière séquentielle, un animal à la fois, plutôt que d’exposer les deux simultanément. La durée de l’observation doit être suffisante pour évaluer pleinement la magnitude et la réversibilité des effets observés. Les yeux doivent être observés 1, 24, 48 et 72 heures après l’application. Les scores d'irritation oculaire doivent être évalués en conjonction avec la nature et la sévérité des lésions et leur réversibilité ou leur absence de réversibilité. Les scores individuels ne livrent pas une valeur absolue des propriétés irritantes d’un matériau, celles-ci étant évaluées parallèlement à d’autres effets de la substance.