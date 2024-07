Énergie : les cinquante prochaines années

Les combustibles fossiles vont-ils rester longtemps la source d'énergie prédominante ? L'énergie nucléaire a-t-elle un avenir ? Quelles technologies énergétiques se profilent à l'horizon ? Quelles sont les implications du rôle grandissant joué par les pays en développement en tant que producteurs et consommateurs d'énergie ? Comment évitera-t-on à l’avenir les crises énergétiques internationales ? Quelle influence la société de l'information aura-t-elle sur les modes de production et de consommation d'énergie ? Enfin, quelles conséquences les accords internationaux de protection de l'environnement destinés à assurer un avenir énergétique durable auront-ils à long terme ? Les efforts tendant à assurer des ressources énergétiques durables entrent aujourd’hui dans une phase décisive. A l'horizon 2050, le paysage énergétique pourrait être complètement bouleversé. On disposera d’une palette de sources d'énergie classiques et nouvelles très diversifiée. Les systèmes de transport, le logement et les autres infrastructures atteindront sans doute des niveaux sans précédent d'efficacité énergétique. Et les populations pourront enfin bénéficier de modes de vie respectueux de l'environnement. Des décennies seront toutefois nécessaires pour parvenir à une utilisation durable de l'énergie. Cet ouvrage passe en revue les choix qui façonneront la scène énergétique au cours des cinquante prochaines années et analyse certaines des questions clés -- d'ordre économique, social, technologique ou écologique -- auxquelles les décideurs publics et privés doivent s'attaquer sans tarder.