Échanges et concurrence

Les liens entre politique des échanges et politique de la concurrence suscitent un intérêt croissant depuis quelques années. En effet, avec la baisse des droits de douane, les négociateurs s’intéressent de plus en plus aux politiques intérieures sources de distorsions dans les échanges, ainsi qu'aux obstacles non gouvernementaux au commerce. En outre, la disparition des barrières officielles aux échanges et à l’investissement peut inciter les entreprises à adopter un comportement anticoncurrentiel pour protéger leurs marchés. D'où la nécessité de développer des politiques cohérentes.

Parce qu'elles cherchent les unes comme les autres à améliorer l’allocation des ressources, politiques des échanges et politiques de la concurrence se complètent et se renforcent mutuellement. Les travaux rassemblés dans cet ouvrage sont issus du Groupe conjoint sur les échanges et la concurrence de l’OCDE. Ils examinent les relations et les complémentarités qui existent entre ces politiques à travers une approche multidisciplinaire typique de l’OCDE.

Ce livre -- dont un chapitre entier est consacré au secteur des télécommunications -- jette sur toutes ces questions un éclairage inédit avant le nouveau cycle de négociations de l'OMC. Mais quelle que soit l'issue du sommet de Seattle, les problèmes soulevés dans cet ouvrage resteront d'actualité.