Le présent document constitue une introduction générale aux études d'impact sur la durabilité (EID). Cette méthode permet d'évaluer les incidences économiques, environnementales et sociales combinées d'un éventail de politiques, programmes, stratégies et plans d'action. Ces évaluations peuvent aussi faciliter la prise de décision et la planification stratégique tout au long du cycle des politiques publiques.