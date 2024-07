Des politiques meilleures pour le développement

Ce rapport examine comment l’ensemble de nos politiques peuvent être mises au service de nos objectifs communs en matière de développement. Il est centré sur les domaines qui requièrent une action collective de la communauté internationale tout entière et apporte un complément aux travaux récurrents sur l’efficacité de l’aide et le suivi des apports d’aide.

Nous posons deux hypothèses de départ. Premièrement, les politiques visant les différents domaines – depuis le commerce et l’investissement jusqu’à la fiscalité et la transparence fiscale, en passant par le gouvernement des entreprises, le changement climatique, la sécurité des ressources et la politique sociale – ont de profondes répercussions sur les chances de concrétisation des objectifs de développement durable. Deuxièmement, si ces politiques nécessitent une action de la part des gouvernements nationaux et des organisations régionales dans les pays développés aussi bien qu’en développement, elles requièrent également, compte tenu de l’interdépendance qui caractérise le monde actuel, une action collective de la communauté internationale tout entière.

Le rapport aborde 18 thèmes, s’articulant autour de quatre grands axes : croissance économique durable, gouvernance économique, environnement et sécurité des ressources naturelles, et société. Considérés dans leur ensemble, ces différents volets reflètent la mission de l’OCDE, qui consiste à promouvoir « des politiques meilleures pour une vie meilleure ». Chaque thème est organisé autour des trois sections suivantes :