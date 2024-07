L'objet de ce manuel est d'aider les agents de la fonction publique à renforcer les relations entre l'administration et les administrés. Il comporte une brève analyse des concepts et principes de base et présente des exemples concrets de bonnes pratiques. Il examine également les outils disponibles (notamment les nouvelles technologies de l'information et de la communication) et donne des conseils pratiques. L'approche choisie et les activités traitées viennent en renfort et en complément des formes institutionnalisées de la démocratie et consolident le processus démocratique. POUR EN SAVOIR PLUS Des citoyens partenaires : Information, consultation et participation à la formulation des politiques publiques