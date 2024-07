Coûts de l'inaction sur des défis environnementaux importants

Les coûts de l’inaction peuvent être considérables et, dans certains cas, représenter un grave préjudice pour les économies de l’OCDE. L’estimation de ces coûts peut être très utile pour déterminer les domaines dans lesquels des interventions sont nécessaires et pour établir les priorités pour l’action future. Toutefois il subsiste une grande incertitude à toutes les étapes de l’évaluation des impacts de la dégradation de l’environnement et des ressources. Même si les coûts de l’inaction sont jugés importants, recenser les secteurs précis où les politiques de l’environnement doivent être renforcées exige une comparaison minutieuse entre les coûts marginaux de l’inaction et de l’action. Ce rapport fournit un ensemble de grandes orientations pour l’évaluation des coûts de l’inaction et examine les principaux problèmes susceptibles de se poser à l’avenir dans ce domaine très complexe.