Coopération fiscale au service du développement - Rapport d’étape à l’ère du COVID-19

Le présent rapport décrit tout l’éventail des travaux que l’OCDE a menés avec les pays en développement en 2020. La pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la santé des personnes et des économies, les pays en développement ayant été les plus durement touchés. La plupart des pays ont mis en œuvre des mesures fiscales d’urgence visant à maintenir la solvabilité des entreprises et des ménages, et les administrations fiscales jouent un rôle essentiel pour répondre à la pandémie et tenter de préserver les recettes fiscales. Le programme de l’OCDE sur la fiscalité et le développement a fait preuve d’énormément de flexibilité en 2020 pour répondre à la demande considérable de soutien des pays en développement confrontés à ces défis. Même lorsque cette pandémie sera derrière nous, les difficultés ne disparaîtront pas pour autant, car en 2021 les capacités fiscales des pays en développement devraient être soumises à de nouvelles tensions. L’OCDE se tient prête, en collaboration avec ses nombreux partenaires de développement.