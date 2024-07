Quelles sont les questions qui empêchent les pouvoirs publics de dormir? - Comment les pouvoirs publics peuvent-ils se préparer à faire face aux défis que constituent les réformes actuelles et à venir ? - Comment le secteur public peut-il développer une culture réceptive au changement ? - De quels types de dirigeants a-t-on besoin ? - Comment les pouvoirs publics peuvent-ils améliorer leur communication avec les citoyens ? - Comment éviter que ne naisse une certaine lassitude des réformes ?

Face aux défis et aux perspectives que présentent la mondialisation, l’évolution rapide des technologies, les changements démographiques, les aspirations croissantes des citoyens et, la concurrence du secteur privé, les pouvoirs publics doivent continuer d'étudier et d'exploiter de nouvelles façons de remplir leur tâche. Cet ouvrage, issu des débats du colloque de l'OCDE "Construire aujourd'hui l'administration de demain", fait le point sur les réformes intervenues depuis deux décennies dans les administrations publiques, et tire des enseignements pour une nouvelle génération de réformes.