Conduire les politiques de développement régional

Ce rapport passe en revue les défis et les opportunités associés à la conception et à l’utilisation de systèmes d’indicateurs dans le contexte de la gouvernance pluriniveaux. Il met à profit l’expérience acquise par plusieurs pays de l’OCDE et consacre un examen plus poussé aux cas de l’Italie, du Royaume-Uni (Angleterre), des États-Unis et de l’Union européenne. Ce rapport s’appuie sur les précédents travaux de l’OCDE concernant la gouvernance des politiques de développement régional. Il applique aux systèmes d’indicateurs de performances les enseignements qu’on a pu tirer sur les relations contractuelles entre les différents niveaux d’administration.