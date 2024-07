Comprendre le cerveau : Naissance d'une science de l'apprentissage

Cet ouvrage est une lecture essentielle pour tous ceux que la question de l’éducation intéresse, qu’il s’agisse de parents, d’enseignants, d’apprenants ou de responsables politiques. Ce livre pourra confirmer et éclairer ce qu’ils savent déjà d’expérience, mais il ménage également des surprises. L’un des objectifs de Comprendre le cerveau est d’encourager le dialogue entre les éducateurs et les chercheurs en neurosciences. Il s’agit de voir ce que chacun peut apporter à l’étude du processus d’apprentissage. Un effort international et transdisciplinaire contribuera de manière décisive au traitement des problèmes récurrents dans le domaine de l’éducation.