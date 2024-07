Comportement et pratiques de gestion des agriculteurs face au changement climatique

À partir de l’expérience acquise dans les pays de l’OCDE, le présent rapport met en évidence des formes d’intervention propices à une agriculture durable et résiliente dans l’optique du changement climatique. Les recherches montrent que des facteurs comportementaux influent sur l’efficacité des incitations, en allant dans le sens ou à l’encontre de l’action publique. Aussi faut-il prendre en compte le comportement des agriculteurs pour que les politiques soient à la fois plus efficaces pour l’environnement et plus rentables. En général, les instruments employés sont loin d’avoir les retombées environnementales escomptées, pour des raisons institutionnelles, culturelles, sociales et politiques. Les mesures incitatives, l’éducation et l’information, ainsi que la cohérence et la compatibilité avec les pratiques locales traditionnelles, entrent toutes en jeu dans les résultats enregistrés.