Changements climatiques dans les Alpes européennes

Ce rapport présente la première analyse internationale systématique des effets du changement climatique sur la fiabilité de l’enneigement dans les Alpes. Ces dernières années ont été parmi les plus chaudes des cinq siècles écoulés, et les projections des modèles climatiques annoncent des changements encore plus nets dans la région au cours des décennies à venir. Conjuguée au recul des glaciers et à la fonte du permafrost en altitude, la diminution de la quantité de neige, plus bas, aura un impact non négligeable sur les activités touristiques tributaires de la neige et sur la gestion des risques naturels.

Au-delà des Alpes, les implications de cette évaluation peuvent être extrapolées à d’autres chaînes de montagnes susceptibles d’être confrontées à des problèmes climatiques et contextuels similaires, par exemple en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande.