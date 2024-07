Changement climatique : les politiques nationales et le Protocole de Kyoto

Près de deux ans après la signature du Protocole de Kyoto, la plupart des pays de l'OCDE s’apprêtent à le ratifier et à honorer leurs engagements. Quels enseignements peut-on tirer d’une analyse rétrospective des niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et des tendances de l'action publique ? Quelles politiques faudra-t-il mettre en place pour lutter contre le changement climatique ? Cet ouvrage décrit les évolutions récentes survenues dans les pays de l'OCDE et propose un cadre pour la conception de politiques adaptées aux objectifs définis à Kyoto. Il n'existe pas de stratégie nationale unique pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et chaque pays devra évaluer ses possibilités et ses contraintes pour définir une stratégie adaptée à sa propre situation. Il est cependant possible de tracer dès maintenant les grands traits de l'action à entreprendre au niveau national. Les stratégies nationales devraient privilégier le marché, les subventions, et les politiques de réforme fiscale afin d'établir les conditions nécessaires pour rendre les marchés plus concurrentiels et de supprimer les distorsions nuisibles à l'environnement. Les gouvernements devraient également mettre en œuvre une panoplie complète de politiques intégrées se renforçant mutuellement, en utilisant un large éventail d'instruments économiques (écotaxes, réforme fiscale verte ou systèmes d'échanges de permis d'émission), ainsi que d'autres mesures telles que les politiques de produits, les approches volontaires ou les programmes d'information du public. Si les pays de l'OCDE ne parviennent pas dès maintenant à mettre en place ces cadres d'action plus efficaces, il leur sera difficile et coûteux d’atteindre les objectifs de Kyoto. Le projet de l'OCDE sur le développement durable Cet ouvrage est le fruit du projet triennal de l'OCDE sur le développement durable, lancé en avril 1998 pour répondre au mandat donné par les ministres de l'OCDE. Il va de pair avec l'ouvrage intitulé Contre le changement climatique : bilan et perspectives du Protocole de Kyoto (1999). D'autres publications sont prévues dans le cadre de ce projet, et notamment un rapport majeur en 2001 qui servira de base aux discussions de la Réunion du Conseil de l'OCDE au niveau des ministres.