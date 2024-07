Budgétisation moderne

D'importantes réformes budgétaires ont été lancées au cours de ces dernières années dans différents pays de l'OCDE. Leur but est de donner aux organismes dépensiers une plus grande souplesse dans l'utilisation de leurs ressources, à charge pour eux d'assumer la responsabilité des résultats obtenus.

Cette publication montre comment cinq pays Membres -- l'Australie, la France, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et la Suède -- ont mis en oeuvre ces réformes dans ce domaine et dresse un premier bilan des progrès accomplis.