Bébés et employeurs - Comment réconcilier travail et vie de famille

Établir un équilibre convenable entre vie familiale et vie professionnelle est un enjeu auquel tous les parents sont confrontés. Certaines personnes voudraient avoir des enfants, ou un plus grand nombre, mais ne voient pas comment concilier cette responsabilité et leur situation professionnelle. D’autres parents sont heureux du nombre d’enfants que compte la famille mais souhaiteraient travailler davantage. D’autres encore, comblés par leur situation familiale, aimeraient aussi parfois avoir des horaires de travail différents ou réduire leur temps de travail pour s’occuper davantage de leurs enfants. Ce rapport synthétise les résultats des treize volumes précédents et étend son étude à d’autres pays de l’OCDE. Il étudie les systèmes de fiscalité/prestations, les congés parentaux, les systèmes de garde d’enfants et les pratiques professionnelles en entreprise.