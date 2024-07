Aspects environnementaux de la production d'uranium

Le respect de l’environnement prend une importance croissante dans le secteur de la production d'uranium car : - les nouvelles installations doivent être conformes aux normes de plus en plus strictes imposées par de nombreux pays ; - un grand nombre de centres de production ont été fermés récemment ; - suite à leur fermeture définitive, de nombreux sites font l'objet de mesures de restauration et de réaménagement.

Cet ouvrage dresse un panorama des activités de préservation de l’environnement entreprises dans le secteur de la production d’uranium à partir des réponses de 29 pays à une enquête. Il décrit les activités de protection de l’environnement et de sûreté associées à la fermeture et au réaménagement des sites fermés, mais aussi celles qui sont liées à l’exploitation et au contrôle des sites sur lesquels la production est active, ou à la planification et à l’autorisation de projets d’installations nouvelles. Il passe en revue les sujets qui intéressent les spécialistes dans des domaines tels que la sensibilité des écosystèmes, l’évaluation des impacts sur l’environnement, les émissions gazeuses et les effluents liquides, les conditions de travail, la sûreté radiologique, la gestion et l’évacuation des déchets, le démantèlement des mines et usines et le réaménagement des sites, ainsi que la réglementation de ces activités.