Aspects économiques de l'adaptation au changement climatique

Le changement climatique pose un défi majeur au développement économique et social. Cette étude présente une évaluation critique des coûts et des bénéfices de l’adaptation dans certains secteurs clés mais vulnérables au changement climatique ainsi qu’à l’échelle nationale et mondiale. Au-delà de la problématique de l’estimation des coûts, cette analyse oriente le débat sur le potentiel et les limites des instruments économiques – par exemple, assurance et partage des risques, marchés et tarification de biens et services environnementaux, partenariats public-privé – visant à encourager les activités d’adaptation.