Améliorer la gestion du risque d’atteinte à la réputation

Comme indiqué dans le rapport, la gestion du risque d’atteinte à la réputation est extrêmement importante pour aider à atteindre les objectifs des administrations fiscales et des gouvernements au sens large, ce qui est particulièrement vrai en temps de crise. Les principes clés à l'origine du risque d’atteinte à la réputation sont la confiance en l'administration et son personnel et le respect envers l’organisation. Lorsqu'une administration respecte systématiquement ses devoirs éthiques, elle établit la confiance aux yeux des contribuables et des autres parties prenantes. Lorsqu'elle ne répond pas aux normes attendues d’elle, particulièrement en ce qui concerne le traitement juste et égal des contribuables, la confiance et la crédibilité du public peuvent être rapidement érodées.