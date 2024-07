Adaptation au changement climatique et coopération pour le développement : Document d'orientation

Les objectifs de ce document d’orientation sont : i) expliciter les incidences du changement climatique sur les pratiques de développement et, par conséquent, la nécessité d’intégrer pleinement l’adaptation au changement climatique dans les politiques des agences d’aide et des pays partenaires ; ii) recenser les approches qui permettent d’intégrer l’adaptation au changement climatique dans les politiques de développement aux niveaux national, sectoriel et des projets, tant en milieu urbain que rural ; et iii) indiquer comment les donneurs peuvent concrètement soutenir les efforts des pays partenaires pour réduire leur vulnérabilité face à la variabilité et au changement climatiques. S’il revient aux pays partenaires de jouer un rôle moteur dans le cadre d’efforts visant à intégrer l’adaptation au changement climatique dans le développement, les agences d’aide auront un rôle déterminant à jouer en soutenant ces efforts.