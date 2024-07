Madame l’ambassadeur Helena Sångeland a pris ses fonctions de Représentant permanent de la Suède auprès de l'OCDE et de l'UNESCO le 24 août 2023.

Madame l’ambassadeur Sångeland a étudié les sciences politiques, l'allemand, l'administration des affaires et l'économie à l'université de Göteborg. Elle est une ancienne élève du United World College of the Atlantic (1978-80).

Elle a commencé sa carrière diplomatique au ministère suédois des Affaires étrangères en 1988 et a été affectée à l'ambassade de Suède en Italie en 1989. À partir de 1992, elle a travaillé à l'ambassade de Suède en Finlande, puis comme directeur adjoint au secrétariat de coordination de l'UE et au département des Affaires européennes du ministère des Affaires étrangères.

Entre 1999 et 2000, elle a été détachée auprès du ministère finlandais des Affaires étrangères et a ensuite occupé le poste de directeur adjoint au secrétariat de la présidence de l'UE (2001-sekretariatet) au ministère des Affaires étrangères.

De 2002 à 2005, elle a travaillé comme conseiller à l'ambassade de Suède au Viêt Nam et de 2005 à 2010, elle a été nommée ambassadeur à l'ambassade de Suède en Malaisie.

Entre 2010 et 2011, Madame Sångeland a été ambassadeur au département de l'Union européenne en charge de l'Année balte 2011 au ministère des Affaires étrangères, et entre 2011 et 2016, elle a travaillé en tant que directeur général adjoint, chef du département pour l'Asie et l'Océanie, haut fonctionnaire de l'ASEM et représentant spécial pour l'Afghanistan et le Pakistan.

En 2016, Madame Sångeland a été nommée ambassadeur en République islamique d'Iran et avant de prendre ses fonctions d'ambassadeur et de représentant permanent de la Suède auprès de l'OCDE en août 2023, Madame Sångeland a été ambassadeur de Suède en République populaire de Chine et en Mongolie entre 2019 et 2023.

Madame l'ambassadeur Sångeland est mariée à M. Patrick Orhammar et ils ont deux fils.