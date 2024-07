Monsieur l'Ambassadeur Manuel Lobo Antunes a pris ses fonctions de Représentant permanent du Portugal auprès de l'OCDE le 29 mars 2022.

Monsieur Lobo Antunes est un diplomate de carrière qui a rejoint le service diplomatique en 1983 et a occupé son premier poste à l'étranger en tant que Secrétaire à la Mission portugaise de La Haye, avant d'être envoyé à Harare, au Zimbabwe, en tant que conseiller.

En 1996, il est devenu Directeur des affaires de l'Afrique subsaharienne et a occupé divers autres postes au sein du Ministère portugais des Affaires étrangères, notamment celui de Conseiller Diplomatique du Président de la République (1984-1986) et du Premier ministre (2001-2002), de Membre suppléant à la Convention sur l'avenir de l'Europe (2002) et de Directeur général des Affaires européennes (2004-2005). En 2005, il a été nommé Secrétaire d'État à la Défense nationale et à la Mer avant de devenir Secrétaire d'État aux Affaires européennes en 2006.

En 2008, Monsieur Lobo Antunes est devenu le Représentant permanent du Portugal auprès de l'Union européenne, puis a été nommé Ambassadeur en Italie (2012) et au Royaume-Uni (2016).

Monsieur Lobo Antunes est Commandeur de l'Ordre du Mérite et récipiendaire de la Grande Croix de l'Ordre de l'Infante D. Henrique du Portugal.