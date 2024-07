Monsieur l’Ambassadeur Aleksander Surdej a pris ses fonctions en qualité de Représentant permanent de la Pologne auprès de l’OCDE le 31 août 2016.

Monsieur Surdej est titulaire d’une maitrise en économie internationale de l’université d’économie de Cracovie ainsi qu’une maitrise en sociologie de l’université de Jagellonne à Cracovie. Il a complété un programme d’études internationales à la Johns Hopkins School of Advanced International Studies, et il a conduit la recherche dans le programme d’un doctorat de l’Institut universitaire européen de Florence. Il a ensuite mené des activités de recherche au Centre Robert Schuman, à l’UNU/WIDER de Helsinki ainsi qu’à l’institut néerlandais des études avancées à Wassenaar. M. Surdej est un expert en économie internationale, politiques de régulation internationale, économie de développement et politiques publiques globales.

Monsieur Surdej est l’auteur et éditeur de 14 ouvrages et de plus de 70 articles concernant l’économie internationale, publiés dans les journaux scientifiques polonais et internationaux. Plus récemment, il a travaillé sur la conception de mécanismes de coopération dans l’économie internationale en mettant l’accent sur le rôle des organisations internationales dans l’offre de biens publics mondiaux ainsi que dans l’environnement de la régulation économique. En tant qu’analyste politique, Monsieur Surdej a collaboré avec le groupe Wim Kok, plus précisément avec l’analyse des conséquences de l’élargissement de l’UE en 2002 ; il a contribué à l’étude effectuée par la Banque Mondiale sur les régulations du marché du travail en Pologne et il a rédigé plusieurs rapports pour le gouvernement polonais entre 1997 et 2001.

Monsieur Surdej a coordonné et participé à plusieurs projets de recherche internationale portant sur le travail informel, l’enseignement supérieur, la formation professionnelle, entreprises familiales et petite entreprises. Il a participé à plusieurs conférences académiques internationales en Europe, aux États-Unis, en Corée du Sud, en Turquie et aux Émirats Arabes Unis. Il a également donné des cours aux États-Unis, en Italie et en Allemagne.

De 2007 jusqu’à sa nomination en qualité de Représentant permanent de la Pologne auprès de l’OCDE, M.Surdej était Chef du département d’études européennes et professeur d’économie à l’université d’économie de Cracovie.

Monsieur l’Ambassadeur Surdej est marié avec Mme Irena Surdej et ils ont quatre enfants.