Madame Caroline Bilkey a pris les fonctions d'ambassadrice de Nouvelle-Zélande en France et de Représentante permanente auprès de l'OCDE en avril 2022. Elle est également accréditée auprès du Portugal et de Monaco.

Caroline a été directrice du bureau d'Auckland du Ministère néo-zélandais des Affaires étrangères et du Commerce de 2018 à 2021.

Elle a été ambassadrice de la Nouvelle-Zélande au Brésil et au Suriname de 2015 à mai 2018 et Haut Commissaire à Samoa de 2007 à 2010.

Caroline a été en poste à Bangkok et à Genève, et a travaillé pour le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Rwanda et en Tanzanie. Elle a également travaillé à l'ambassade de Nouvelle-Zélande à Washington en tant que directrice des relations avec le Congrès.

Au début de sa carrière, Caroline a été détachée pendant un an auprès du Ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce à Canberra. Elle a été chef du protocole et a travaillé sur une série de questions juridiques internationales au cours de sa carrière ainsi que sur les relations politiques et économiques avec un certain nombre de partenaires bilatéraux de la Nouvelle-Zélande.



Caroline est titulaire d'une licence en Droit et en Sciences politiques de l'université d'Auckland et d'une maîtrise en Management du Sasin Graduate Institute de l'université Chulalongkorn de Bangkok.