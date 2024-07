Monsieur l’Ambassadeur Indulis Ābelis a pris ses fonctions de Représentant permanent de la Lettonie auprès de l'OCDE à Paris le 1er septembre 2020. Monsieur Ābelis est diplômé de la Faculté de mécanique et d’ingénierie de l’Université technique de Riga ainsi que de l’Université de Lettonie en relations économiques internationales. Il a débuté sa carrière d'ingénieur dans l’entreprise publique Grindex en 1991, puis a été directeur d’Avots Ltd de 1992 à 1993. Monsieur Ābelis a rejoint le ministère letton des Affaires étrangères en 1993 et a occupé, jusqu'en 1995, le poste de chef de bureau principal chargé des relations économiques internationales, avant de s'installer à Genève pour exercer, jusqu'en 1998, les fonctions de troisième secrétaire à la Représentation permanente de la Lettonie auprès de l'ONU. Il a ensuite occupé le poste de premier secrétaire de l’Ambassade de Lettonie en France jusqu’en 2001, avant d’être nommé à la tête du Département des finances et de la propriété au sein du ministère des Affaires étrangères. Il a exercé cette fonction jusqu’à sa nomination en qualité d’Ambassadeur en Irlande en 2005, poste qu’il a occupé jusqu’en 2009. Monsieur Ābelis a dirigé le Département européen du ministère des Affaires étrangères de 2009 à 2012. Il a ensuite été Ambassadeur de Lettonie en Norvège jusqu’en 2017. Avant de prendre ses fonctions d’Ambassadeur et de Représentant permanent de la Lettonie auprès de l’OCDE et de l’UNESCO en 2020, Monsieur Ābelis dirigeait, depuis 2017, le Département de promotion du commerce extérieur et des relations économiques extérieures au ministère des Affaires étrangères.