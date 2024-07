Monsieur l'Ambassadeur Gerard Keown a pris ses fonctions de Représentant permanent de l'Irlande auprès de l'OCDE le 20 octobre 2021.

Monsieur Keown a rejoint le ministère des Affaires Étrangères en 1996. Avant d'occuper son poste actuel, il était directeur à la Direction des Nations unies et chef de l'équipe chargée auprès du Conseil de sécurité des Nations unies (2020-2021). Il a occupé les postes de conseiller diplomatique au ministère des Finances (2018-2020), d'ambassadeur auprès de la République de Pologne (2015-2018) et directeur de la stratégie (2013-2015). C’est pendant ce dernier qu’il a coordonné un examen de la politique étrangère irlandaise, The Global Island, Ireland's Foreign Policy for a Changing World. Il a également occupé les postes de directeur du désarmement (2013), directeur adjoint de l'équipe chargée auprès du Président en exercice irlandais de l'OSCE (2011-2012), de chef de mission adjoint de l'ambassade d'Irlande au Japon (2005-2010) et de correspondant européen (2004-2005).

En plus de ses affectations en Pologne et au Japon, l'ambassadeur Keown a travaillé pour la mission de l'OSCE en Bosnie-Herzégovine, à l'ambassade d'Irlande en Autriche et au secrétariat anglo-irlandais à Belfast.

L'ambassadeur Keown est l'auteur de First of the Small Nations : The Beginnings of Irish Foreign Policy in the Interwar Years (OUP, 2016) et de plusieurs articles sur l'histoire de la politique étrangère irlandaise. Il est engagé à promouvoir l'égalité des genres, de la diversité et de l'inclusion.



Il est titulaire d'une licence et d'un doctorat de l'université d'Oxford.