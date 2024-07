Madame l’Ambassadrice Michaela Spaeth a pris ses fonctions de Représentante permanente de l’Allemagne auprès de l'OCDE à Paris le 20 août 2020.

Madame Spaeth est titulaire d’une maîtrise en histoire économique et sociale, et sciences politiques, de l’Université de Fribourg (Breisgau) et elle a fréquenté l'Institut d'études politiques de Paris. Elle est également titulaire d’un master d’administration publique de la Harvard Kennedy School.

Elle a rejoint le Service allemand des affaires étrangères en 1987. Sa première affectation a été à l'Ambassade d'Allemagne à Dhaka de 1989 à 1992. Madame Spaeth a ensuite occupé de nombreuses fonctions en Allemagne et à l'étranger, en Chine (cheffe du bureau allemand de promotion du commerce à Pékin), à Pristina à la mission de la MINUK et comme agent détaché pendant deux ans au sein du service extérieur britannique.



De 2008 à 2010, Madame Spaeth a participé à la mise en place de l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA) au sein du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères à Berlin. Elle a ensuite dirigé la Section des affaires culturelles de l’Ambassade d’Allemagne à Varsovie de 2010 à 2012 ainsi que la Division de la politique énergétique et de la politique internationale des produits de base du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères à Berlin de 2012 à 2015. Entre 2015 et 2018, elle a été Cheffe de mission adjointe à l’Ambassade d’Allemagne à Vienne.



Avant de prendre ses fonctions d'Ambassadrice et de Représentante permanente de l’Allemagne auprès de l’OCDE en 2020, Madame Spaeth occupait depuis 2018 le poste de Directrice générale adjointe chargée de la politique énergétique et climatique, des entreprises et des droits de l'homme ainsi que des droits et défis internationaux en matière de travail au ministère fédéral allemand des Affaires étrangères.