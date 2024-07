Madame l’ambassadrice Christina Kokkinakis a pris ses fonctions de Représentante permanente de l’Union Européenne auprès de l'OCDE et de l'UNESCO le 12 septembre 2023.

Madame Kokkinakis a rejoint le service diplomatique autrichien en 1995 et a été active sur une série de questions multilatérales ainsi que sur des questions bilatérales. De janvier 2022 à septembre 2023, elle a été directrice générale adjointe au niveau mondial et directrice des valeurs et des relations multilatérales au sein du Service européen pour l'action extérieure (SEAE).

Auparavant, Madame Kokkinakis était représentante permanente de l'Autriche auprès du Comité politique et de sécurité (COPS) de l'Union européenne (UE). De 2017 à 2019, elle a été directrice de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l'UE au ministère fédéral autrichien de l'Europe, de l'Intégration et des Affaires étrangères. Auparavant, elle a travaillé en tant que directrice du marché unique de l'UE et du COREPER I au ministère autrichien des affaires étrangères. De 2012 à 2016, Christina Kokkinakis a travaillé pour le Service européen pour l'action extérieure (SEAE) où elle dirigeait la section politique - droits de l'homme à la délégation de l'Union européenne auprès des Nations unies (ONU) à Genève.

De 2009 à 2012, elle a été cheffe de la section politique à la représentation permanente de l'Autriche auprès de l'Union européenne. De 2005 à 2009, Madame Kokkinakis a été représentante permanente adjointe de l'Autriche auprès des Nations unies et d'autres organisations internationales à Genève et chargée d'affaires a.i. (février 2008 - juillet 2008), responsable de la contribution de l'Autriche aux Nations unies en termes de droits de l'homme, d'affaires humanitaires, de santé, de questions de travail, de développement et de désarmement. Avant d'occuper ce poste, Mme Kokkinakis a été conseillère principale en politique étrangère pour les questions liées à l'ONU, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et au Conseil de l'Europe, ainsi que pour les relations bilatérales, en particulier au Moyen-Orient et en Amérique latine, auprès de deux ministres autrichiens des affaires étrangères.

Madame Kokkinakis a exercé diverses autres responsabilités au sein du ministère fédéral autrichien de l'Europe, de l'intégration et des affaires étrangères, notamment en tant que cheffe de mission adjoint à l'ambassade d'Autriche à Prague, en République tchèque (2001-2003). Mme Kokkinakis a également travaillé au département des Nations unies (1997-1998), où elle était responsable de la cinquième commission des Nations unies, du Moyen-Orient et des questions liées au Conseil de sécurité des Nations unies, ainsi qu'à la mission permanente auprès des Nations unies à Vienne (1996-1997) et à la mission permanente auprès de l'OSCE. De 1996 à 1997, Madame Kokkinakis a été attachée au Forum culturel autrichien à Londres (Royaume-Uni).

Madame Kokkinakis est titulaire d'une maîtrise en relations internes et d'une maîtrise en philosophie de l'université de Vienne. Elle parle l'allemand, le grec, l'anglais, le français, l'espagnol, l'italien, le néerlandais et l'arabe (notions de base).