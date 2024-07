Qu'est-ce que l'APD ?

Les apports d’APD fournis aux pays et territoires figurant sur la Liste des bénéficiaires de l’APD établie par le CAD ou à des organisations multilatérales de développement: 1. émanent d’organismes publics, y compris les États et les collectivités locales, ou d’organismes agissant pour le compte d’organismes publics ; et 2. sont assortis de conditions favorables (dons et prêts concessionnels) et ont pour but essentiel de favoriser le développement économique et l’amélioration du niveau de vie des pays en développement.