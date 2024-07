L’OCDE nomme M. Yoshiki Takeuchi en tant que nouveau Secrétaire général adjoint

15/09/2021 - M. Yoshiki Takeuchi a été nommé en tant que nouveau Secrétaire général adjoint de l’Organisation de coopération et de développement économiques, et a remplacé M. Masamichi Kono, Secrétaire général adjoint sortant.





De nationalité japonaise, M. Takeuchi exerce actuellement les fonctions de Conseiller spécial auprès du ministre japonais des Finances, après une prestigieuse carrière de près de quarante ans au ministère des Finances du Japon. Au cours des dix dernières années, il a été vice-ministre pour les Affaires internationales, Directeur général du Bureau international, et a occupé d’autres fonctions de haut encadrement, notamment celles de ministre adjoint dans de nombreux forums internationaux comme le G7, le G20, l’IDA et le CMFI. Il a collaboré étroitement avec des organisations internationales, dont le FMI, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement et d'autres institutions régionales de développement.





En sa qualité de Directeur général du Bureau international, il a dirigé l’équipe chargée du volet « Finances » de la Présidence japonaise du G20, en attachant une importance particulière à la fiscalité internationale, à l'investissement dans des infrastructures de qualité, à la gestion des flux de capitaux et aux déséquilibres mondiaux. Il est titulaire d'un diplôme de troisième cycle de l’Université d’Oxford et a mené des recherches auprès de la Chatham House.





« M. Takeuchi fera profiter l’équipe de direction de l’OCDE de la richesse de ses expériences et de ses connaissances. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec lui alors que nous continuerons d'intensifier nos efforts afin de contribuer à optimiser la solidité et la qualité de notre reprise, de relever le défi du changement climatique, d'améliorer la gestion de la transformation numérique de nos économies, et de soutenir l’essor durable du commerce à l'échelle mondiale », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann.





« Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes meilleurs vœux à M. Masa Kono pour le dévouement exceptionnel dont il a fait preuve en tant que Secrétaire général adjoint de l’OCDE pendant plus de quatre ans. Il a insufflé une puissante dynamique, en particulier dans les domaines des services financiers et de la politique à l’égard du changement climatique », a-t-il poursuivi.





Pour de plus amples informations sur cette nomination, les journalistes sont invités à contacter la Division des médias de l’OCDE (Tél. : + 33 1 45 24 97 00).

Coopérant avec plus d’une centaine de pays, l’OCDE est un forum stratégique international qui œuvre à promouvoir des politiques conçues pour préserver les libertés individuelles et améliorer le bien-être économique et social des citoyens dans le monde entier.