05/08/2021 - C’est avec une grande tristesse que j’ai appris le décès soudain de Richard Trumka, qui assurait la Présidence de la Commission syndicale consultative auprès de l'OCDE depuis de nombreuses années.





Richard a consacré sa vie à faire progresser les intérêts des travailleurs.





Des débuts de sa vie professionnelle comme mineur de troisième génération à son ascension à l’un des plus hauts postes de dirigeant syndical dans le monde, ses années de service et sa contribution, tout au long de sa vie – celles d'une voix passionnée, déterminée et très efficace au service des droits des travailleurs – sont une véritable inspiration.





J’ai appris à connaître Richard au cours de l’année dernière, c’était une personne pragmatique au franc-parler et qui a toujours fait connaître ses positions sans aucune ambiguïté.





Richard a apporté une contribution significative aux travaux de l’OCDE, notamment en nouant un dialogue constructif avec le monde de l'entreprise, mais il s’est toujours concentré sur l’amélioration de la situation économique et sociale des travailleurs à l’échelle mondiale.





Il avait compris l’importance de collaborer avec l’OCDE ainsi que le rôle central de l'Organisation dans l'élaboration des politiques publiques.





Il a toujours pris très au sérieux sa responsabilité d’examiner et de remettre en question notre travail, mais il était aussi, sans conteste, un ami sûr et un grand défenseur de l’OCDE et du rôle de l'Organisation dans la conception de politiques meilleures pour une vie meilleure.





Lors de notre dernière rencontre en personne à Washington il y a quelques semaines, nous avions échangé sur les moyens de faire en sorte que la reprise économique et le commerce profitent à tous. Nous devions poursuivre notre conversation lors de la Réunion du Conseil au niveau des Ministres en octobre.





J'exprime mes plus sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ses collègues du mouvement syndical à travers le monde, et m'associe à leur deuil.





