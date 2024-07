M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE, au "Antalya Diplomacy Forum", 18-20 juin 2021

M. Mathias Cormann, Secrétaire général de l'OCDE, a participé au Antalya Diplomacy Forum, du 18 au 20 juin 2021.

Le Secrétaire général a participé au panel des leaders "Gouvernance mondiale, de nouvelles approches pour des solutions globales". Il s'est exprimé aux côtés de Mohamed Abdullahi Farmajo, Président de la Somalie, Vjosa Osmani-Sadriu, Président du Kosovo, Abdullah Abdullah, Président, High Council for National Reconciliation of Afghanistan et M. Josep Borrell, haut représentant de l'UE.

A Antalya, Mr Mathias Cormann a tenu des réunions bilatérales avec des autorités de haut niveau participant à l'événement.