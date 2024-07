Nouvelle évaluation internationale de la créativité : Les élèves des systèmes éducatifs les plus performants obtiennent les meilleurs résultats

18/06/2024 - Singapour, la Corée, le Canada*, l’Australie*, la Nouvelle-Zélande*, l’Estonie et la Finlande arrivent en tête de la toute première évaluation de la créativité réalisée dans le cadre du Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE.



Cette évaluation mondiale, menée en 2022 pour mieux comprendre les compétences des élèves de 15 ans dans 64 pays et économies partout dans le monde entier, montrent que les élèves des systèmes éducatifs les plus performants réussissent non seulement aux tests normalisés de mathématiques, compréhension de l’écrit et sciences, mais aussi aux nouveaux tests de créativité. Il a été demandé aux élèves de réfléchir à des solutions originales et variées face à des tâches simples d’expression ou à des problèmes courants, par exemple trouver une idée intéressante ou différentes façons de mener une campagne de sensibilisation à l’école.



Il ressort du rapport Résultats du PISA 2022 (Volume III) : La pensée créative en milieu scolaire que les élèves issus de milieux défavorisés obtiennent des résultats nettement inférieurs en matière de créativité, ce qui s’explique à la fois par l’environnement difficile dans lequel vivent bon nombre d’entre eux et par les programmes scolaires des établissements manquant de ressources, dans lesquels les activités et pratiques créatives sont souvent mises à l’écart.



L’évaluation révèle également des écarts entre garçons et filles en matière de créativité dans la plupart des systèmes éducatifs, les filles surpassant les garçons dans tous les types de tâches examinées.



Ces écarts ne peuvent pas s’expliquer uniquement par les résultats des filles dans les disciplines fondamentales étudiées dans le cadre du PISA. Si les filles obtiennent des résultats relativement meilleurs à ceux des garçons en compréhension de l’écrit et comparables en mathématiques, leur avance pour ce qui est de la créativité reste notable dans la moitié environ des pays et économies participants, même après prise en compte des résultats à l’écrit et en mathématiques.



« Dans ce troisième volume du PISA, la créativité des élèves a été évaluée pour la toute première fois dans 64 pays et économies. Il sera essentiel de doter les jeunes générations des compétences nécessaires à la créativité, à l’innovation et à l’adoption des technologies numériques pour faire face aux répercussions des transformations en cours et en saisir les opportunités, qu’il s’agisse du vieillissement démographique, d’une productivité en perte de vitesse ou de l’émergence de l’intelligence artificielle (IA) », a déclaré le Secrétaire général de l’OCDE, M. Mathias Cormann. « Cette évaluation, qui porte sur la capacité des élèves à formuler, évaluer et améliorer des idées dans quatre domaines différents (écriture créative, expression visuelle, résolution de problèmes scientifiques et résolution de problèmes sociaux), fournit aux pouvoirs publics des données pour aider les élèves et les jeunes à réaliser pleinement leur potentiel face à l’évolution de l’économie et de la société. »



S’appuyant sur les deux premiers volumes de l’enquête PISA 2022, parus en décembre 2023, le volume III du PISA mesure la capacité des élèves à formuler, évaluer et améliorer des idées pouvant aboutir à des solutions originales et efficaces.



Environ trois quarts des élèves (78 %) font preuve, en termes de créativité, d’un niveau de compétence élémentaire, ce qui signifie qu’ils peuvent trouver des idées adaptées à diverses tâches et commencer à suggérer des idées originales face à des problèmes courants. Toutefois, dans 20 pays et économies peu performants, plus de la moitié des élèves peinent à atteindre ce niveau de base.



Dans l’ensemble, les résultats montrent que les systèmes éducatifs qui obtiennent de bons résultats en matière de créativité enregistrent presque toujours de bons résultats en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences. Toutefois, l’excellence scolaire n’est pas une condition préalable à la créativité. Certains élèves peuvent faire preuve d’une très grande créativité sans pour autant briller dans les disciplines fondamentales.



Dans le cadre de cette évaluation, 64 pays et économies ont testé la créativité des élèves et ont rempli un questionnaire sur leurs perceptions et pratiques en la matière. Dix autres pays/économies ont uniquement rempli le questionnaire.



Les résultats du PISA ont été dévoilés lors d’une conférence internationale intitulée Learning in a Changing World : Evidence, innovation, and creative thinking in education, co-organisée par l’OCDE et la Fondation du Prix Yidan. Pour regarder la conférence en ligne, rendez-vous sur https://oe.cd/5zL.



La parution du volume III du PISA fait suite à celle des Volumes I et II, lesquels portent sur les compétences et les aptitudes des élèves de 15 ans en mathématiques, en compréhension de l’écrit et en sciences dans 81 pays membres et économies partenaires de l’OCDE.



Les rapports du PISA, ainsi que les analyses, résumés et données par pays, sont disponibles à l’adresse suivante : www.oecd.org/pisa-fr.



Note aux responsables de publication : l’utilisation d’un astérisque (*) à côté d’un nom de pays ou d’économie indique une difficulté à se conformer aux normes techniques d’échantillonnage du PISA.



